The Last of Us, Rainn Wilson attacca: 'C'è un pregiudizio anti-cristiano a Hollywood'

La rappresentazione della religione sul grande o piccolo schermo è da sempre stato un argomento divisivo sul quale è, probabilmente, pressoché impossibile accontentare tutti: l'ottavo episodio di The Last of Us è la perfetta sintesi di ciò, con il personaggio di David che ha inevitabilmente fatto storcere il naso a qualcuno.

Il predicatore interpretato da Troy Baker nel penultimo episodio di The Last of Us si è rivelato infatti uno dei villain più temibili e senza scrupoli dell'intera prima stagione della serie HBO, cosa che ha spinto Rainn Wilson a lamentarsi della presenza di quello che lui interpreta come un vero e proprio pregiudizio anti-cristiano in quel di Hollywood.

"Io penso che ci sia un pregiudizio anti-cristiano a Hollywood. Appena il personaggio di David in The Last of Us ha cominciato a leggere dei passaggi della Bibbia ho capito che sarebbe stato un terribile villain. Non può esistere un predicatore che sia gentile e amorevole?" sono state le parole con cui la star di The Office ha attaccato lo show con Pedro Pascal.

Vedremo se dall'interno della produzione qualcuno vorrà rispondere alle accuse, o se la polemica si limiterà a cadere nel vuoto senza lasciar tracce. A proposito di pareri contrastanti, intanto, Bella Ramsey ha già anticipato un finale di stagione divisivo per The Last of Us.