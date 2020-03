The Last of Us: le reazioni sul web all'annuncio dell'adattamento di HBO

Poche ore fa HBO ha annunciato ufficialmente la produzione di uno show tv che adatta il popolare franchise videoludico targato Sony, The Last of Us. Il progetto andrà a sostituire il precedente film in cantiere. Il creatore di Chernobyl, Craig Mazin, darà vita alla serie con l'aiuto di Neil Druckmann allo script e nella produzione esecutiva.

La reazione dei fan è stata davvero entusiasta e in calce alla news potete leggere alcune dichiarazioni su Twitter della produzione di una serie tratta da The Last of Us. Craig Mazin ha commentato così il coinvolgimento di Neil Druckmann:"Si tratta del miglior narratore che lavora nel settore videogiochi, e The Last of Us è il suo magnum opus. Avere la possibilità di adattare questa straordinaria opera d'arte è stato un mio sogno per anni e sono così onorato di farlo in collaborazione con Neil".



Emozionato anche Neil Druckmann:"Dalla prima volta che mi sono seduto con Craig sono stato colpito dal suo approccio alla narrativa e dal suo amore e dalla profonda comprensione di The Last of Us. Con Chernobyl, Craig Mazin e HBO hanno creato un capolavoro teso, straziante, emotivo. Non riuscivo a pensare a partner migliori per dar vita alla storia di The Last of Us in uno show tv".

Il prossimo capitolo videoludico di The Last of Us sarà disponibile per PlayStation 4 dal 29 maggio. Al momento non è stata ancora ufficializzata una data per l'uscita della serie HBO.

The Last of Us è una co-produzione Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

Nello show l'orientamento sessuale di Ellie non sarà modificato. Nelle prossime settimane presumibilmente verranno svelati ulteriori dettagli.