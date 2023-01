The Last of Us, recensioni entusiaste per la serie HBO: 'Un capolavoro come il gioco'

The Last of Us è forse l'evento televisivo dell'anno: sulle spalle della serie HBO grava il peso di aspettative altissime dovute all'enorme successo del videogioco, e sappiamo bene quanto in questi casi il partire da qualcosa di così solido possa rivelarsi un boomerang. Saranno riusciti Craig Mazin e Neil Druckmann a far centro?

Stando alle prime recensioni pare proprio di sì! Mentre Bella Ramsey paragona The Last of Us a Game of Thrones, le testate specializzate sembrano infatti decisamente entusiaste dell'esperimento di HBO: "Un lavoro eccellente che resta fedele al gioco dando però nuova linfa ai personaggi lungo la strada" si legge su The Wrap, mentre il Washington Post rincara la dose per quanto riguarda l'attinenza al materiale d'origine: "Alcuni spettatori sapranno già recitare a memoria alcune delle frasi che vengono pronunciate".

"Un capolavoro, proprio come il gioco" sentenzia Empire, mentre IGN parla di un "testamento sul come l'amore tra due persone, non importa chi siano e con chi scelgano di condividerlo, possa persistere anche quando il mondo e i corpi che dovrebbero trasmetterlo cadono a pezzi", il tutto mentre BBC incorona lo show come "il miglior adattamento di sempre di un videogioco" e GameSpot parla di "inizio di una nuova era per gli adattamenti dei videogiochi".

Insomma, nel caso in cui abbiate provato a mantenere basse le vostre aspettative abbiamo brutte notizie per voi: volare basso, in questo caso, sembra davvero, davvero difficile! Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di The Last of Us (ovviamente priva di spoiler).