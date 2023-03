The Last of Us, nuovo record per l'episodio finale: è stato il più visto dello show!

Pochi giorni fa è andato in onda il nono episodio di The Last of Us, che come ben sapete ha chiuso in bellezza la prima stagione dell'entusiasmante show guidato da Pedro Pascal e Bella Ramsey, acclamato tanto dalla critica quanto dal pubblico.

La serie, andata in onda negli USA sul canale televisivo e sulla piattaforma digitale di HBO, è riuscita a far innamorare milioni di spettatori nel corso della sua messa in onda, senza mai far registrare nessun calo. E come riportato da Deadline, a consacrare definitivamente lo show ci ha pensato la puntata finale, che è stata vista da più di 8,2 milioni di spettatori. Numeri incredibili per l'episodio, che ha infranto il record della settimana precedente diventando così il più visto dell'intera stagione.

Un'impresa non di poco conto, che acquisisce un valore ancora più elevato per un motivo ben preciso: il finale è andato in onda durante la cerimonia degli Oscar 2023, evento che ogni anno catalizza l'attenzione del pubblico di tutto il mondo.

Secondo HBO, The Last of Us è diventata una delle serie di maggior successo nella storia della rete, facendo registrare un pubblico medio di circa 30,4 milioni di spettatori su tutte le piattaforme per i suoi primi sei episodi. La premiere dello show ha attirato quasi 40 milioni di spettatori.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra intervista a Ashley Johnson di The Last of Us. Tutti gli episodi della serie sono disponibili in esclusiva su Sky e Now.