The Last of Us: record pazzesco per la serie HBO dopo soli 5 episodi

The Last of Us è diventato rapidamente il secondo più grande debutto per HBO negli ultimi dieci anni ed è già stato rinnovato per una seconda stagione. In precedenza, è stato rivelato che i numeri dello streaming avevano superato quelli dello spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon. Ora sembra che la serie abbia battuto un altro record.

Secondo Nielsen (via Deadline), The Last of Us ha superato il miliardo di minuti di streaming visualizzati appena dopo l'uscita del quinto episodio. La serie ha superato un totale di 1,2 miliardi di minuti visti nella settimana che va dal 30 gennaio al 5 febbraio.

Craig Mazin, il creatore di Chernobyl della HBO, vincitore di un Emmy, ha prodotto The Last of Us insieme a Druckmann, il creatore della serie videoludica. In un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, lo scrittore aveva dichiarato che The Last of Us è la "più grande" storia di videogiochi mai raccontata. "È un caso aperto: questa è la più grande storia mai raccontata nei videogiochi", aveva detto. "[Joel ed Ellie] non sparavano nulla dai loro occhi. Erano solo persone. E questo, di per sé, è molto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano mantenuto un'atmosfera così terrena e che ti facciano sentire davvero certe sensazioni, non ho mai provato nulla di simile, e gioco ai videogiochi dal 1977".

Oltre a Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), nel cast ci sono Gabriel Luna nel ruolo di Tommy, Anna Torv nel ruolo di Tess, Nico Parker nel ruolo di Sarah, Murray Bartlett nel ruolo di Frank, Nick Offerman nel ruolo di Bill, Melanie Lynskey nel ruolo di Kathleen, Storm Reid nel ruolo di Riley, Merle Dandridge nel ruolo di Marlene, Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson nel ruolo di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon ed Elaine Miles nel ruolo di Florence. Sono attese anche le star del gioco originale, Ashley Johnson e Troy Baker, che hanno interpretato Ellie e Joel in entrambi i videogiochi.

L'Episodio 8 vedrà il debutto di Troy Baker nei panni di un personaggio che i giocatori hanno odiato tantissimo nel videogame originale. In attesa di domenica prossima, Bella Ramsey ha condiviso alcune immagini dietro le quinte dell'Episodio 7.