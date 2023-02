The Last of Us, la regista parla di QUELL'appuntamento perfetto nell'Episodio 7

L'ultimo episodio di The Last of Us ha visto il resoconto di quei giorni che hanno preceduto l'incontro fatidico tra Ellie e Joel, con l'introduzione del personaggio interpretato da Storm Reid. Di come è stato concepito uno degli eventi più importanti dell'episodio ha discusso la regista Liza Johnson nel corso di una recente intervista a TVLine.

La regista ha sicuramente giocato a The Last of Us e al suo contenuto scaricabile Left Behind prima di dirigere l'episodio 7 dell'adattamento del videogioco della HBO. Ma non lo aveva ancora fatto quando ha incontrato per la prima volta i co-creatori della serie Neil Druckmann e Craig Mazin, che le hanno detto che il suo episodio avrebbe raccontato una serata molto importante nella vita di Ellie prima del suo incontro con Joel.

"Mi sono detta: 'Primo appuntamento in un centro commerciale abbandonato?! Stai scherzando!"", ha ricordato ridendo. "E quindi ero molto eccitata per il tipo di temi e per le scenografie che si presentavano in questo caso".

Chi ha visto l'episodio ha assistito all'introduzione dell'amica di Ellie, Riley (interpretata dalla Storm Reid di Euphoria), condurre Ellie in una serata magica in un centro commerciale abbandonato. Mentre le ragazze si divertivano a cavalcare una giostra e a giocare a un videogioco, è diventato chiaro che la serata era anche il loro primo appuntamento. La situazione, però, si è trasformata in una tragedia quando un clicker le ha sorprese, mordendole entrambe e lasciandole a singhiozzare l'una nelle braccia dell'altra in attesa dell'avanzare dell'infezione.

La maggior parte dell'episodio è stata girata nel centro commerciale Northland Village di Calgary. "Non so quando sia stato costruito quel centro commerciale, e sono abbastanza sicura che stava per essere demolito poco dopo la nostra presenza, quindi eravamo liberi di danneggiarlo", ha scherzato Johnson. "E ho pensato che il team di [scenografi] di John Paino abbia fatto una cosa incredibile, come avere i brand, come Espirit e altri del genere, che lo fanno sembrare davvero vecchio".

La regista ha continuato: "E credo che Bella Ramsey e Storm Reid mi abbiano entusiasmato, perché quello che volevo fare io non lo possono fare tutti. L'ho visto anche in Chernobyl di Craig [Mazin]: in una scrittura drammatica davvero buona, ci sono molte cose che accadono tra le righe. E non tutti sono in grado di farlo, ma ho pensato che [Ramsey e Reid] fossero incredibilmente devote e talentuose nel trasmettere tutto quello che succede oltre le parole che pronunciano, ovvero ciò che accade sui loro volti, l'impegno, la tensione, il desiderio tra di loro, come se venissero fuori a scatti".

La stessa Storm Reid si è rivolta agli haters di The Last of Us dopo la messa in onda dell'episodio.