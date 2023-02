The Last of Us, il regista del terzo episodio spiega il significato dell'ultima scena!

Uno dei momenti più poetici del terzo episodio di The Last of Us è sicuramente l'inquadratura finale. Il regista Peter Hoar ha svelato durante un'intervista perchè ha deciso di inserire quella scena in quel determinato momento dando un significato ancora più profondo alla storia di Bill e Frank.

Long, Long Time, secondo molti, fino a questo momento è stato il punto più alto toccato da The Last of us soprattutto grazie alla sua enorme capacità di aver saputo coniugare un racconto che rimaneggia totalmente la storia dei due protagonisti inserendoli però perfettamente nel contesto narrativo della storia risultando utili alla missione di Joel ed Ellie. L'inquadratura finale, che apertamente cita il menu principale del videogioco, diventa un poetico omaggio verso l'opera videoludica.

Mentre il terzo episodio di The Last of Us ha risolto una critica al gioco, il regista Peter Hoar ha approfondito la sua scelta di aver voluto inserire proprio quella scena alla fine della puntata. A quanto pare a proporre l'idea era stato Craig Mazin ma il problema vero risultava essere dove inserire l'immagine. "Ho pensato che sarebbe stato all'inizio dell'episodio" ha detto Hoar. "Poi ho pensato, 'Non funziona all'inizio del mio episodio perchè non sono vicino ad una finestra.' Ma alla fine sarebbe stato ottimo" ha continuato. "Volevo un ultimo momento con Bill e Frank, e non sapevo come altro farlo. Ma se inquadriamo la loro finestra... In realtà stiamo tornando nel mondo di Frank e Bill per un ultimo istante" ha concluso.

Insomma, un ottimo modo per citare il videogioco ma, allo stesso tempo, raccontare tutto il senso dell'intero episodio. Se volete sapere qualcosa di più su ciò che ci aspetterà vi consigliamo le nostre anticipazioni del quarto episodio di The Last of Us.