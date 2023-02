The Last of Us: la reunion tra Joel e Tommy nelle nuove immagini dell'Episodio 6

Dopo i tragici avvenimenti dell'Episodio 5 di The Last of Us, siamo pronti a un momento un po' più distensivo nelle vite dei nostri protagonisti, con HBO che ha pubblicato nuove immagini tratte dal prossimo episodio dello show, in arrivo domenica sera. L'episodio in questione vedrà l'attesa reunion tra Joel e il fratello Tommy dopo diversi anni.

Dopo essere stati separati per qualche tempo, i fratelli Joel (Pedro Pascal) e Tommy (Gabriel Luna) si riuniranno finalmente quando il pericoloso viaggio di Joel con l'adolescente Ellie (Bella Ramsey) lo porterà nel Wyoming. Oltre agli scatti di Joel ed Ellie in un paesaggio innevato, probabilmente prima di raggiungere l'insediamento nel Wyoming, le nuove immagini di The Last of Us offrono diversi scorci del ricongiungimento di Joel con il fratello.

Era dal primo episodio dello show che non li vedevamo insieme. Sebbene il loro saluto iniziale sia accompagnato da sorrisi e gesti di conforto, sembra che le cose si faranno presto tese tra i due fratelli.

Anche se Joel ha cercato disperatamente Tommy per tutti i primi cinque episodi di The Last of Us, i due fratelli non si sono lasciati in buoni rapporti quando si sono separati. Secondo Joel, Tommy è stato coinvolto nel gruppo rivoluzionario delle Luci anni prima e questa decisione ha messo a dura prova il loro rapporto. Inoltre, il trauma di Tommy per le cose più sgradevoli che lui e Joel hanno fatto per sopravvivere ha contribuito alla loro separazione. Per questo motivo, il loro ricongiungimento nell'episodio 6 di The Last of Us assumerà probabilmente dei toni agrodolci molto presto.

Joel spera che i contatti di Tommy con le Luci lo aiutino a trasferire Ellie in un luogo sicuro, anche se, stando alle nuove immagini e a quanto rivelato nel trailer dell'episodio 6 di The Last of Us, probabilmente non sarà facile. Joel non si fida ancora delle Luci e, dal momento che il coinvolgimento di Tommy con loro ha scatenato la frattura tra i due fratelli, sarà certamente un tasto dolente. Inoltre, Tommy si è rifatto una vita in Wyoming insieme a Maria, il personaggio interpretato da Rutina Wesley, che vediamo nelle nuove immagini dell'episodio. Se Tommy ha trovato una parvenza di serenità, potrebbe non essere così disposto a farsi coinvolgere nella missione di Joel.

Nell'attesa, sentite come ha risposto Bella Ramsey ai commenti omofobi sullo show.