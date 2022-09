The Last of Us, Rian Johnson entusiasta dopo il trailer: 'Ma non ditelo a Craig Mazin'

Non solo soltanto i comuni mortali ad attendere con ansia la serie di The Last of Us: lo show tratto dalla saga videoludica di Naughty Dog ha inevitabilmente attirato l'attenzione anche di più di un addetto ai lavori, come dimostrano le tante dichiarazioni al riguardo che stanno invadendo social e testate in questi giorni.

Il teaser di The Last of Us pubblicato pochi giorni fa ha infatti acceso i riflettori sulla serie targata HBO, le cui prime immagini con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni rispettivamente di Joel ed Ellie hanno ottenuto reazioni perlopiù entusiaste, proprio come quella di Rian Johnson.

Già, perché il regista di Knives Out - Cena con Delitto è stato uno dei primi a complimentarsi per il lavoro svolto: "Per piacere, nessuno dica a Craig Mazin che ho detto ciò, ma sembra fantastico" ha scritto Johnson su Twitter condividendo proprio il tanto chiacchierato teaser di The Last of Us. Ci dispiace, Rian: ci sembra piuttosto difficile che il buon Craig non sia venuto a sapere dei tuoi complimenti, ma faremo finta di nulla!

E voi, cosa ne pensate? Anche voi non riuscite più a contenere l'hype o credete che questa trasposizione fosse tutto sommato evitabile? Diteci la vostra nei commenti! Neil Druckmann, intanto, ci ha avvertiti: di The Last of Us non abbiamo ancora visto nulla.