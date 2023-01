The Last of Us, Rutina Wesley è Maria nella nuova immagine ufficiale della serie HBO

Entertainment Weekly ha diffuso un nuovo scatto ufficiale tratto da The Last of Us di HBO che ci permettere di ammirare in anteprima il look di Rutina Wesley nello show tratto dal popolare videogame Sony. L'attrice, nota principalmente per la sua partecipazione alla serie teen True Blood, andrà a interpretare il fondamentale ruolo di Maria.

Quello di Maria è un personaggio tratto direttamente da The Last of Us del 2013 e The Last of Us Part II del 2020, gli amati giochi per PlayStation che hanno dato vita a questo adattamento della serie TV. Ashley Scott ha doppiato il ruolo nei videogame. Ai fini della serie - e per evitarvi qualsiasi tipo di spoiler - il personaggio è descritto come il leader di un insediamento di sopravvissuti a Jackson, Wyo.

I creatori della serie Neil Druckmann (che ha sviluppato i giochi) e Craig Mazin (Chernobyl) hanno dichiarato che la prima stagione affronterà gli eventi del primo gioco: 20 anni dopo che la popolazione mondiale è stata devastata da un virus fungino, Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto che vive in una zona di quarantena a Boston, viene incaricato di far uscire di nascosto la misteriosa Ellie (Bella Ramsey) dal loro accampamento. La posta in gioco diventa altissima quando si scopre che questa adolescente è in qualche modo immune alla piaga zombie e potrebbe essere la chiave per trovare una cura.

La seconda stagione potrebbe approfondire il materiale di The Last of Us Part II e Maria svolge un ruolo in entrambi i giochi. Tuttavia, Druckmann e Mazin hanno anche chiarito che la serie rimescolerà la storia in modi nuovi e talvolta drammatici, andando contro le aspettative dei giocatori e quindi degli spettatori. Non resta che capire quale sarà l'ampiezza del ruolo di Wesley nello show.

Ormai manca davvero pochissimo all'esordio della serie: il 15 gennaio ci sarà il debutto su HBO con il primo episodio di The Last of Us della durata di un film; il 16 gennaio sarà disponibile in Italia su Sky e in streaming Now nella versione originale sottotitolata, mentre dal 23 gennaio l'episodio sarà disponibile in versione doppiata.

Di recente, Craig Mazin ha parlato dell'impatto del Covid sulla trama di The Last of Us. Di seguito, l'immagine di Rutina Wesley nei panni di Maria.