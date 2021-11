The Last of Us, scelto l'interprete di Robert? Spunta un indizio su IMDb

Negli ultimi giorni sono molte le informazioni diffuse su The Last of Us e pare che la nuova serie HBO tratta dal celebre franchise videoludico abbia trovato anche un interprete per il personaggio di Robert.

Scorrendo infatti un elenco dedicato ai membri del cast presente su IMDb, uno dei primi antagonisti incontrati da Joel risulta essere interpretato da Brendan Fletcher, l'attore canadese visto di recente in Superman & Lois.

Robert è un trafficante d'armi estremamente presuntuoso, ma al contempo assai vigliacco. Ha tentato di far uccidere Tess dopo che si era rifiutato di darle le armi per cui lei e Joel avevano pagato. É odiato dai membri della sua stessa gang visto che spesso e volentieri non rispetta con loro i patti presi.

Le riprese di The Last of Us della HBO sono attualmente in corso a Calgary, Alberta. I lavori di produzione sono iniziati lo scorso luglio, e vari rapporti suggeriscono che non si concluderanno verso giugno 2022. La serie è prodotta da Naughty Dog Studios, lo studio che ha curato i videogiochi omonimi che hanno ottenuto un immenso successo in giro per il mondo.

Ricordiamo che The Last of Us avrà come protagonista Pedro Pascal nei panni di Joel, che avrà il compito di scortare la giovane Ellie di Bella Ramsey fuori dalla zona di quarantena negli Stati Uniti post-apocalittici. La serie prende sempre più forma. Cosa ve ne pare?