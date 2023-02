The Last of Us, QUELLA scena tra Ellie e Riley censurata in Medio Oriente: i fan insorgono

Sembra che non tutti siano riusciti a vivere appieno l'esperienza dell'ultimo episodio di The Last of Us dopo che alcuni spettatori hanno segnalato che il recente episodio è stato vittima di censura in Medio Oriente. E grazie ai social media, non è così difficile scoprire che la propria visione dello show potrebbe essere priva di alcuni contenuti.

La censura è stata segnalata da un utente di Reddit, il quale ha rivelato che il settimo episodio, intitolato "Left Behind", è stato censurato in Medio Oriente. La scena in questione era quella in cui Ellie bacia Riley dopo averla pregata di rimanere a Boston rinunciando ad andare ad Atlanta. Durante la visione dello show, il bacio è stato rimosso e nella sequenze successiva si vede Ellie scusarsi senza apparentemente alcun senso o contesto per quelle scuse.

Secondo la fonte OP, The Last of Us è stato trasmesso su OSN Plus, un servizio di streaming nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. È disponibile in paesi come Egitto, Qatar, Libano, Iraq, Sud Sudan ed Emirati Arabi Uniti, solo per citarne alcuni. Questi Paesi sono noti per avere leggi severe in materia di LGBT+, quindi ha senso che la scena sia stata censurata. Tuttavia, OP ha anche fatto notare che il terzo episodio, che presentava la storia di Bill e Frank, non era stato censurato.

È stato teorizzato, quindi, che la ragione più probabile per cui l'episodio 7 si è visto censurare quella scena è perché i due personaggi in questione erano minorenni. Nel corso dello show viene rivelato che Ellie e Riley hanno meno di 18 anni e, sapendo quanto il Medio Oriente sia severo nei confronti dell'omosessualità, ha senso per quel tipo di leggi che il bacio non sia stato incluso durante la trasmissione.

Il post ha scatenato una discussione social sui contenuti LGBT+ in queste regioni, poiché gli utenti sono rimasti sorpresi dal fatto che sia stato permesso di proiettare una rappresentazione queer in Paesi in cui l'omosessualità è severamente punita. Un utente di Reddit del Qatar ha affermato che la maggior parte della censura avviene nei cinema e che i contenuti queer sono vietati in modo assoluto. Alcuni esempi possibili sono Black Panther: Wakanda Forever, che è stato distribuito in una "versione tagliata" in Kuwait. Un altro è stato Thor: Love and Thunder, che è stato vietato nei Paesi del Golfo (Iran, Arabia Saudita, ecc.), ad eccezione degli Emirati Arabi.

The Last of Us ha affrontato commenti omofobi e razzisti anche negli Stati Uniti, quindi Storm Reid si è scagliata contro gli haters, come aveva già fatto Bella Ramsey dopo la messa in onda dell'episodio 3, quella sulla storia di Bill e Frank.