The Last of Us, la sceneggiatura integrale svela più dettagli sulla storia di Bill e Frank

L'episodio di The Last of Us su Bill e Frank è stato certamente uno dei più commoventi e discussi dell'intera stagione, e grazie a Deadline possiamo mettere le mani sulla sceneggiatura integrale, che ci dà l'opportunità di scoprire maggiori dettagli su questi due personaggi. Lo script include anche un'introduzione di Craig Mazin e Neil Druckmann.

Il copione dell'episodio 3 di The Last of Us è stato pubblicato da Deadline nell'ambito della rubrica "It Starts On The Page". Il co-autore dello show e scrittore dell'episodio, Craig Mazin, ha condiviso un'introduzione in cui ha spiegato cosa è passato per la mente sua e di Neil Druckmann durante la realizzazione dell'episodio, cercando di analizzare in che modo l'amore potesse essere inserito nell'universo di The Last of Us, oltre ai suoi pensieri su Bill e Frank nell'episodio.

L'episodio di Bill e Frank ha suscitato polemiche e non solo apprezzamento per via dei puristi del videogame.

"...nel mondo che Neil Druckmann e io abbiamo costruito per questa serie, era altrettanto importante mostrare come l'amore potesse ancora fiorire in modo positivo. Volevo esplorare il modo in cui due tipi di amore molto diversi tra loro - quello nutritivo, generoso e bello, così come quello protettivo e possessivo - potessero esistere in equilibrio. Bill e Frank hanno incarnato questi due tipi di amore. E per me, che sono sposato da più di 25 anni, era altrettanto importante ritrarre questo tipo di amore... l'amore duraturo e consumato che è il prodotto non solo dell'attrazione o della chimica, ma dell'impegno".

Mazin ha anche sottolineato gli effetti dell'amore, un aspetto di cui si è discusso molto quando è uscito l'episodio. Lo showrunner ha sottolineato che l'amore può ispirare le persone e lasciare lezioni di vita agli altri.

"La mia speranza era che la gente vedesse nella relazione di Bill e Frank la vittoria di un amore onesto, realizzabile, realistico... anche nella fine di Bill e Frank. Dopo tutto, ognuno di noi è destinato a scomparire. Questo non è il fallimento di una vita ben vissuta o di un amore condiviso. È semplicemente l'atto finale di quella che si sperava fosse una bella commedia. E se siamo fortunati, come Bill, lasceremo dietro di noi una lezione che ispirerà altri a vivere come noi. Frank cambia Bill in meglio. Bill cambia Joel in meglio. Joel cambia Ellie in meglio. Questo è ciò che l'amore può fare".