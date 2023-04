The Last of Us, lo scenografo svela i segreti del lavoro sul set!

Dopo anni di adattamenti di videogiochi non all'altezza con The Last of Us sembra che la tendenza si stia invertendo grazie all'enorme successo di critica e pubblico collezionato da The Last of Us. La serie è stata lodata, in particolare, per il modo in cui ha riadattato le ambientazioni.

La precisione nella ricostruzione delle ambientazioni e dei luoghi del videogioco ha spostato l'attenzione sul talentuoso scenografo dietro questo lavoro certosino. John Paino ha dovuto ricreare decine di set post apocalittici, ispirandosi direttamente alle scene del videogioco. Parlando del lavoro fatto nella serie, ha riflettuto sulla differenza tra i diversi set, puntando l'attenzione anche sui particolari più impercettibili e minimi. Il fatto di aver girato la serie principalmente in Canada ha aggiunto un notevole coefficiente di difficoltà.

Mentre il finale di The Last of Us è stato il più visto di sempre negli USA, lo scenografo ha svelato i suoi segreti. "Osserviamo molto l'architettura delle città. Parti del centro di Calgary si abbinano abbastanza bene a Kansas City. South Boston, non lo troveremo [in Canada]. Edmonton ha funzionato abbastanza bene per attraversare il tipo di centro di Boston" ha raccontato. "Quei posti hanno un'impronta molto più grande. Ci sono più parchi in Colorado e ci sono più spazi verdi. Non hai molto a Kansas City. Quelle sono cose che sicuramente guardiamo quando scegliamo le location" ha concluso.

Nel frattempo sembra che Pedro Pascal con The Last of Us e The Mandalorian 3 domini le classifiche delle serie più viste. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!