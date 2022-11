The Last of Us: più screen su HBO svelano la data d'uscita, ma sarà vera?

Un nuova foto - o meglio, più screen di una stessa schermata, questo fa pensare più di tutto - è iniziata a circolare nella mattinata di oggi. Mostrerebbe la schermata preview di The Last of Us sulla home di HBO Max, rivelando una data d'uscita piuttosto ravvicinata che combacerebbe con quanto anticipato. Ma quanto c'è di vero?

Terreno sdrucciolevole, quello degli screen circolati in rete. Soprattutto se fanno riferimento a una schermata, quella di HBO Max, che non può essere verificata nei paesi in cui non sia attivo il servizio. Come il nostro. In breve: ci siamo svegliati stamattina con uno screen che è iniziato a circolare in rete, che svelerebbe in anticipo su qualunque annuncio la data d’uscita dell’attesissima serie HBO The Last of Us, tratta dall’omonimo videogioco Naughty Dog. Ma quanto c’è di vero?

Effettivamente lo screen non è uno solo, ma si tratta di più istantanee di una stessa schermata – che trovate in calce all’articolo – che le fonti attribuiscono direttamente al sito di HBO Max. Nella presentazione si legge: “Un’anteprima della serie drammatica post-apocalittica tratta dal videogame acclamato dalla critica. In arrivo dal 15 gennaio”. L’anteprima conterrebbe uno sneak peek, di cui però non si trova alcuna prova in rete, se non per questo screen. Ma sono tante le cose che danno da pensare.

Innanzitutto, la schermata è alquanto anonima, potrebbe essere stata realizzata tranquillamente per farla somigliare a quella di HBO Max e poi moltiplicata in più screen. In secondo luogo, le poche fonti – di cui è difficile dimostrare l’attendibilità – che riprendono l’immagine non ne parlano come di un leak non voluto di HBO, ma di un’informazione in bella mostra reperibile sul servizio di streaming. Possibile che la major l’abbia aggiunta senza alcun annuncio? Infine, ciliegina sulla torta, il fatto che molte di quelle fonti provengano da paesi in cui il servizio non è attivo, quindi impossibilitate a fare una semplice verifica prima di dare la notizia.

Per ora l’unica congruenza c’è con la finestra distributiva effettivamente fissata da HBO, perché The Last of Us dovrebbe uscire a inizio 2023. Ora non resta che aspettare una conferma o una smentita per questo vociferato 15 agosto. Ma nel frattempo, diffidate delle imitazioni e gustatevi ancora una volta il favoloso trailer di The Last of Us.