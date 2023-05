The Last of Us, la seconda stagione subirà ritardi a causa dello sciopero?

The Last of Us è uno degli show tv più influenti degli ultimi tempi, la serie HBO ha infatti accontentato sia i fan del videogioco che gli spettatori dell'ultima ora, confezionando un prodotto che è riuscito ad ottenere ottimi risultati. Quello che tutti si chiedono adesso però è quando arriverà l'attesa seconda parte della storia?

Sembra che i fan di The Last of Us in attesa della seconda stagione dello show dovranno aspettare ancora un bel po' prima che esca la prossima stagione.

Secondo il capo del dramma di HBO, Francesca Orsi, la seconda stagione dello show aveva inizialmente come obiettivo una finestra di rilascio nel 2025, ma era prima che iniziasse lo sciopero della Writers Guild of America.

Al momento infatti, sembrerebbero esserci molti dubbi sul futuro rilascio della seconda stagione della serie. Se non ne avete ancora abbastanza intanto scoprite l'ansia di Pedro Pascal sul set di The Last of Us.

Orsi ha parlato con Deadline di The Last of Us e di altri programmi della piattaforma in relazione allo sciopero della WGA. Il capo di HBO ha affermato che al momento tutto è "solo sulla carta", il che ha portato a rivalutare quando questo tipo di spettacoli avranno le loro prossime stagioni.

"Mentre tutto in questo momento è solo su carta, spero che possiamo venire a patti prima o poi. Altrimenti dovremo valutare qual è la fine del programma 24, quali sono gli spettacoli che verranno consegnati per 2025", ha detto Orsi. "Gli show che sto cercando di mandare in onda non saranno pronti se questo sciopero durasse dai sei ai nove mesi. Quindi questa è una grande domanda per noi, a cui ancora non abbiamo saputo dare una risposta".

Nell'attesa di saperne di più, potete leggere la nostra recensione di The Last of Us.