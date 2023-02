The Last of Us, secondo Craig Mazin potrebbe superare la seconda stagione!

The Last of Us è diventato un fenomeno di livello globale non solo dal punto di vista videoludico ma anche televisivo. Dopo che le prime puntate hanno battuto ogni record d'ascolti confermando una narrazione di alto livello, lo showrunner Craig Mazin è tornato a parlare del futuro della serie.

Dopo il rinnovo di The Last of Us per una seconda stagione, in molti si sono iniziati a chiedere come la storia potrebbe evolversi rispetto a ciò che viene raccontato nel videogioco. Se la prima stagione seguirà gli eventi del primo gioco, molti avevano dato per scontato che la seconda avrebbe raccontato le vicende del secondo capitolo, fermandosi lì in attesa di una terza parte. Secondo Craig Mazin però, la questione è molto più complessa di così.

Il produttore ha raccontato quanto secondo lui la storia di The Last of Us Parte II sia molto più grande da raccontare dal punto di vista narrativo, dando moltissimi spunti anche televisivi. Insomma, le parole di Mazin sono chiare: il secondo capitolo del gioco potrebbe essere la base per più di una stagione. Ovviamente, tutto sarà in funzione della storia e come decideranno di raccontarla e di metterla in scena. "Il secondo gioco è molto più grande del primo, la quantità di storia è molto più grande", ha detto Mazin. “Quindi la cosa positiva è che non è 'oh, c'è solo un'altra stagione'. Penso che ci sia più di una stagione aggiuntiva da fare" ha concluso.

In attesa dell'uscita delle nuove puntate, è stato svelato il significato della scena finale del terzo episodio di The Last of Us così poetico e colmo di significato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!