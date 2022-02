The Last of Us, secondo Pedro Pascalo lo show 'sarà più che all'altezza del gioco'

Il passaggio da videogioco a cinema o serialità televisiva è sempre stato pieno di insidie: dietro l'angolo c'è sempre il rischio di non riuscire a soddisfare le aspettative dei fan di vecchia data e, al tempo stesso, di fallire nel tentativo di conquistarne di nuovi. Riuscirà The Last of Us a centrare l'obbiettivo?

Secondo Pedro Pascal siamo in una botte di ferro: stando alle parole dell'attore, infatti, lo show che modificherà un elemento chiave del The Last of Us videoludico non solo riuscirà ad essere all'altezza delle aspettative, ma si porrà come obbiettivo quello di non limitarsi a raggiungere la sufficienza.

"Io penso che l'adattamento cinematografico sarà più che all'altezza del gioco originale. Non ho assolutamente dubbi sul fatto che riusciremo a non deludere i fan del gioco, così come i nuovi spettatori" sono state le parole con cui la star di Game of Thrones e The Mandalorian si è detta assolutamente fiduciosa sulla qualità dell'adattamento targato HBO.

Al fianco di Pedro Pascal, che darà volto al protagonista Joey, troveremo anche Bella Ramsay nel ruolo di Ellie, mentre Ron Swanson e Murray Bartlett saranno, rispettivamente, Bill e Frank; protagonisti a parte, intanto, ecco chi sono i due nuovi registi ingaggiati da HBO per The Last of Us.