The Last of Us, il segreto della serie HBO? Molti effetti pratici e pochi green screen

Nel corso di una recente chiacchierata con i suoi due showrunner e produttori esecutivi, la Sony ha avuto modo di indagare a fondo il mondo di The Last of Us, l'adattamento del gioco ad opera di HBO e svelarne alcuni segreti. Prima di tutto il vero segreto del suo successo, che per il duo risiede nel fatto di aver utilizzato molti effetti pratici.

Durante la prima parte della serie Creators to Creators, i produttori esecutivi Neil Druckmannn e Craig Mazin hanno parlato con le star dello show Pedro Pascal e Bella Ramsey. Il responsabile delle produzioni di PlayStation, Asad Qizilbash, ha chiesto come sono riusciti a catturare così tanto l'atmosfera vissuta degli ambienti della serie. Secondo Mazin e Druckmann, gran parte di questo risultato è stato ottenuto grazie a luoghi fisici azzeccati e alla benevolenza di Calgary ed Edmonton.

Rispondendo alla domanda, Pascal ha dichiarato: "Avete ricoperto intere aree del centro, di Calgary e di Edmonton", prima che Ramsey intervenisse a sua volta: "Avete fatto arrabbiare tutti i residenti". La gente delle città ha capito ed è stata paziente con una produzione così grande. Probabilmente ha aiutato anche il fatto che la loro città sia stata messa in mostra in quella che è un'enorme produzione della HBO. Mentre sempre più progetti fanno un uso massiccio della CGI, trovare il modo di incorporare il mondo reale è qualcosa con cui i fan e gli spettatori si relazionano in modo ancora più profondo.

Non c'è dubbio che il suo essere ambientata in esterni reali abbia creato quel collegamento necessario al pubblico per immergersi dentro la storia, evitando quindi l'utilizzo troppo invasivo della CGI e dei green screen (che pure non mancano ma sono dosati quanto basta, ad esempio per gli sfondi in lontananza o per le enormi crepe nel terreno).

Dopo la straziante 1x07 di The Last of Us, non ci resta che attendere domenica prossima per quello che sarà l'antipasto del gran finale di stagione, che ricordiamo è composta da nove episodi in totale. In Italia, la serie è trasmessa da Sky e in streaming su Now. Proprio a proposito dell'ultimo episodio, sapevate che una scena di The Last of Us è stata censurata in Medio Oriente?