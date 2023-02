The Last of Us stava per diventare una serie animata? Prima di HBO è quasi successo!

Come noto, The Last of Us doveva essere adattato in un film che avrebbe visto Sam Raimi alla regia ma per dissidi interni ai produttori non se ne fece più nulla. L'arrivo di HBO consentì agli autori Neil Druckmann e Craig Mazin di procedere con il loro adattamento per una serie televisiva, ma a quanto pare c'era anche una serie animata sul piatto.

Jeffrey Pierce, doppiatore originale di Tommy, apparso nello show HBO in un nuovo ruolo, ha rivelato che prima che del via libera all'adattamento live-action, si era parlato di trasformare il videogioco post-apocalittico del 2013 in una serie animata. Durante l'intervista rilasciata a The Direct, a Pierce è stato chiesto se avesse qualche speranza di riprendere il ruolo di Tommy nel videogioco. L'attore ha risposto di no, ma ha rivelato che sarebbe stato coinvolto in qualsiasi adattamento di The Last of Us, sia che si fosse trattato del progetto cinematografico cancellato o di una "serie animata cinematografica in motion-capture".

"No, non nel corso della serie HBO. Ci sono state un paio di iterazioni diverse nel corso del tempo. A un certo punto si parlava di un film. Poi si è parlato di una serie animata cinematografica in motion-capture. In entrambi i casi ho pensato: 'Ho buone possibilità di essere coinvolto in qualche modo'".

Sfortunatamente, Pierce non ha rivelato molto su come sarebbe stata questa versione animata di The Last of Us, sempre che fosse a conoscenza dei dettagli, né su chi ci avrebbe lavorato o se avrebbe ricevuto lo stesso tipo di trattamento dello show HBO.

Del film di Sam Raimi, invece, si è discusso parecchio negli ultimi mesi, dato il successo generato dallo show su HBO. La pellicola, nella mente del regista e degli sceneggiatori, doveva essere realizzata nello stile di Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, ma i produttori volevano un prodotto più simile a World War Z con Brad Pitt. Quindi non se ne fece più nulla.

Avete visto l'episodio 7 di The Last of Us? Nelle ultime ore, Storm Reid si è scagliata contro gli omofobi e gli haters dello show come aveva fatto in precedenza Bella Ramsey a proposito dell'episodio su Bill e Frank.