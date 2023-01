The Last of Us, la serie approfondirà un elemento poco trattato nel videogioco!

L'attesa per The Last of Us aumenta di giorno in giorno. Con l'uscita della serie dietro l'angolo, ovviamente, si iniziano a fare i primi paragoni con il videogioco. Secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Craig Mazin, gli episodi esploreranno un elemento poco trattato nel gioco originale.

Verrà trattato con molta più attenzione il virus che ha portato al crollo della società umana con particolari che neanche nell'opera videoludica sono stati mai affrontati. Questo perchè, nella versione per PS4, il player veste i panni di Joel quindi nella narrazione del gioco avrebbe avuto poco senso parlare di qualcosa di cui si dava per scontato si sapesse già tutto. Con la trasposizione televisiva e il cambio di medium la situazione cambia favorendo un maggiore approfondimento.

Secondo Mazin la "scusa" per raccontare meglio il virus sarebbe proprio Ellie e il suo interesse nel comprendere la propria immunità alla malattia. "La sua naturale curiosità sembrava un ottimo modo per esplorarlo in qualche modo rispondendo ad alcune delle domande che le persone potrebbero farsi guardando lo show". Mentre Druckmann definisce la serie HBO migliore del videogame, le aspettative di milioni di fan sembrano essersi inevitabilmente alzate fin dalle prime immagini rilasciate della serie. Se all'inizio l'annuncio del casting di Bella Ramsey aveva causato qualche dubbio in molti, sembra si stiano ricredendo in attesa di una prospettiva più completa nel corso della serie.

A New York The Last of Us sarà proiettato al cinema per 3 giorni, per favorire al meglio il lancio di quella che è, secondo molti, una delle serie più attese dell'anno. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!