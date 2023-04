The Last of Us, la serie candidata per il 'Miglior bacio' agli MTV Movie & TV Award

Sono state annunciate tutte le candidature agli MTV Movie & TV Award e tra le categorie storiche dei premi spicca quella al Miglior Bacio, che include alcune opzioni interessanti e nella quale è incluso anche un bacio tra due personaggi di The Last of Us, una delle serie più apprezzate di questa prima parte di 2023.

Il bacio mortale tra Anna Torv e l'infetto, interpretato da Philip Prajoux, è stato inserito tra le nomination insieme ad altre interessanti candidature come Harry Styles in The Policeman, Madison Bailey e Rudy Pankow in Outer Banks, e Selena Gomez con Cara Delevingne in Only Murders in the Building.



L'acclamata serie HBO è uno degli titoli che ha ricevuto maggiori attenzioni dagli MTV Movie & TV Award, con la candidatura di TLOU al miglior show dell'anno insieme Stranger Things, The White Lotus, Wednesday, Wolf Pack, Yellowstone e Yellowjackets.



La star di E.T. - L'Extraterrestre, Stati di allucinazione e Santa Clarita Diet, l'attrice Drew Barrymore, condurrà l'edizione 2023 degli MTV Movie & TV Award la sera del 7 maggio. Sarà possibile votare per ogni singolo candidato al sito ufficiale MTV, vote.mtv.com.

Un altro grande successo per la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey, in attesa di vedere la seconda stagione di The Last of Us su Sky.



Siete pronti a tornare a seguire le avventure dell'adattamento tv dell'omonimo videogioco creato da Naughty Dog?