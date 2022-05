The Last of Us: la serie HBO sempre più identica al videogioco: ecco una scena a confronto

Nel corso delle ultime settimane sono molte le clip trapelate dal set di The Last of Us e l'ultima, diffusa su Twitter proprio di recente, ci permette di fare un diretto confronto con l'acclamatissimo videogioco action-adventure del 2013 sviluppato da Naughty Dog.

Nella clip che potete trovare in calce alla notizia, una sequenza del gioco viene accostata ad una della serie tv targata HBO attualmente produzione. Nella scena in questione vediamo la Ellie di Bella Ramsey e il Joel di Pedro Pascal dinnanzi ad un edificio. La prima, riesce ad entrare in un condotto dell'aria dopo aver rimosso la grata e, una volta giunta all'interno della struttura, ne apre la porta al suo compagno di viaggio.

The Last of Us secondo quanto fin qui riferito, dovrebbe concentrarsi sulla storia del primo videogioco, a cui dovrebbero essere aggiunte alcune sequenze del secondo, naturalmente rivisitate, per permettere alla serie di essere il più omogenea possibile. Pedro Pascal non vuole un copia/incolla di The Lat of Us e spera che lo show prodotto da HBO possa trovare la sua unicità. Sulla stessa linea di pensiero sembra essere anche Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, il quale vuole approfondire il rapporto tra Joel e Ellie, senza però snaturare del tutto la storyline di base del videogioco.

Quali sono le vostre aspettative su questa trasposizione? Ditecelo nei commenti.