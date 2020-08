The Last of Us: nella serie HBO saranno presenti contenuti eliminati dal videogioco

Dopo aver fatto il punto della situazione riguardo alla serie TV di The Last of Us, vi segnaliamo questa interessante intervista al produttore Craig Mazin in cui discute della possibilità della presenza di scene mai viste dai fan dell'opera di Naughty Dog.

Parlando ai microfoni di BBC Live 5, Craig Mazin ha rivelato che all'interno delle puntate dello show saranno sviluppate idee che sono state tagliate dal primo capitolo della storia di Ellie e Joel. Ecco il suo commento: "Ad un certo punto Neil mi ha detto, sai c'era questa cosa di cui parlavamo spesso, me l'ha raccontata e gli ho subito risposto, ok, la mettiamo nella serie, non puoi fermarmi". Il produttore di The Last of Us ha comunque voluto spiegare che tipo di aggiunte saranno: "Ci saranno diverse cose del genere, ma non nel senso, non sarebbe figo vedere una puntata con Joel ed Ellie che vannno in moto e affrontano una gang di motociclisti? Non è quello che vogliamo fare, non stiamo ragionando ad episodi. Sarà tutto curato ai minimi dettagli, le nuove parti di storia o quelle che approfondiremo meglio saranno apprezzate sia dai fan di lunga data sia dai nuovi".

Siamo sicuri che questa notizia farà felici tutti gli appassionati dell'opera di Naughty Dog, che potranno scoprire altri retroscena sulla storia del duo di protagonisti. In attesa di altre notizie ufficiali, vi lasciamo con il nostro elenco degli attori per la parte di Joel ed Ellie in The Last of Us.