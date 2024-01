The Last of Us, la serie prequel su Bill è un progetto concreto! Conferma Nick Offerman

Dopo la vittoria agli Emmy grazie alla sua interpretazione nel terzo episodio della prima stagione di The Last of Us, Nick Offerman è tornato a parlare del personaggio di Bill, che con Frank ha costituito una delle coppie più belle della tv viste lo scorso anno. In una nuova intervista, l'attore ha confermato che la serie prequel potrebbe arrivare.

Offerman ha dichiarato infatti che il suo personaggio, Bill, potrebbe tornare in futuro e la sua storia essere raccontata in una sorta di serie prequel.

Dopo la vittoria agli Emmy per l'Outstanding Guest Actor in a Drama Series, lo scorso fine settimana, Offerman è stato interrogato sulla possibilità di una serie prequel di The Last of Us e sulla possibilità che questa venga realizzata o meno. Pur riconoscendo che la domanda era probabilmente più adatta a qualcuno con un "potere decisionale superiore" all'interno della HBO, Offerman ha risposto che un'idea del genere è già stata proposta.

Quindi, ha aggiunto che si tratterebbe di una miniserie incentrata sul personaggio di Bill e su quello di Frank, interpretato ancora da Murray Bartlett, prima del loro incontro. Offerman ha poi scherzato sul fatto che il prequel potrebbe anche essere un musical, se gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann lo desiderassero.

"Sicuramente è stato proposto. Penso che abbiamo proposto un'intera mini-serie prequel delle loro vite prima che si incontrassero", ha detto Offerman. "Potrebbe essere un musical [ha scherzato]. Non siamo a corto di idee. Vedremo che cosa ci proporranno Craig [Mazin] e Neil [Druckmann]".

Se dovesse essere realizzata una serie prequel di The Last of Us, Offerman ha dichiarato che sarebbe molto interessato a tornare a interpretare Bill. Al momento, la HBO è probabilmente molto più concentrata sulla seconda stagione di The Last of Us, la cui produzione dovrebbe iniziare il mese prossimo e che uscirà sicuramente entro il 2025.

Tuttavia, dopo che la seconda stagione avrà visto la luce, forse Mazin e Druckmann potranno cercare di raccontare una nuova storia all'interno di The Last of Us incentrata su Bill che non sia stata vista in precedenza nel franchise del videogioco.