The Last of Us serie TV, che trama racconterà lo show prodotto da HBO?

La produzione di The Last of Us, serie targata HBO, inizierà quest’estate e l’entusiasmo dei fan è già alle stelle. Lo spettacolo adatterà la popolare serie di videogiochi omonimi post-apocalittici di Naughty Dog e Sony.

Rilasciato nel 2013 da Naughty Dog, The Last of Us è un gioco survival horror ambientato in un prossimo futuro apocalittico. Dopo che una malattia ha trasformato la maggior parte dell'umanità in creature simili a zombie, Joel, uno dei pochi sopravvissuti, deve proteggere una giovane ragazza di nome Ellie, che è immune alla mutazione e potrebbe essere in grado di fornire una cura. Poiché l'infezione può essere trasmessa tramite spore o morsi, i sopravvissuti spesso indossano maschere antigas per proteggersi in determinate situazioni.

È uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi, con le sue 1,3 milioni di copie vendute nella prima settimana. La serie è stata scritta e prodotta dal creatore di Chernobyl Craig Mazin insieme a Neil Druckmann, che è stato regista di entrambi i videogiochi.



Coinvolgere Druckmann nel progetto, la mente originale dietro la storia, è una mossa brillante. Il lavoro di Mazin in Chernobyl è stato molto apprezzato aggiudicandosi un Emmy come Miglior sceneggiatura di una miniserie o film per la televisione nel 2019, perciò Mazin dovrebbe coniugarsi bene con il mondo post-apocalittico fatto di pericoli e sopravvivenza.



Non abbiamo ancora dettagli specifici sulla trama o su quanti episodi verranno realizzati per la prima stagione, ma sappiamo che HBO si sta concentrando sul gioco originale piuttosto che sul sequel, almeno inizialmente.



La storia della serie TV The Last of Us si concentrerà e adatterà principalmente gli eventi del primo gioco, raccontando la storia di come Joel ed Ellie si incontrano e il loro viaggio insieme attraverso gli Stati Uniti. Tuttavia, Mazin e Druckmann hanno affermato che lo spettacolo potrebbe espandere il contenuto della storia originale del gioco ampliandone la mitologia.



HBO ha rilasciato la seguente sinossi: "La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."

I due protagonisti saranno interpretati da Bella Ramsey nei panni di Ellie e Pedro Pascal nei panni di Joel. Gabriel Luna sarà Tommy e Merle Dandridge si è unita al cast di The Last Of Us nel ruolo di Marlene, che aveva già doppiato nei videogiochi.



Recentemente Druckmann ha spiegato perché il film di The Last of Us non è stato realizzato, alla fine la scelta è caduta sull'adattamento televisivo che probabilmente sarà composto da più di una stagione.

Non ci resta che attendere nuove notizie e una possibile data di uscita, voi siete curiosi di vedere The Last of Us? Fatecelo sapere nei commenti!