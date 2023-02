The Last of Us, un luogo del sesto episodio 'anticipa' la Parte 2

Se la prima stagione di The Last of Us si pone come obbiettivo quello di adattare il primo capitolo del gioco uscito nel 2013, non è detto che non possa comunque concedersi qualche digressione che con il pensiero ci porti dritti alla Parte 2, che verrà presumibilmente luce sul piccolo schermo nel corso della seconda stagione della serie.

Mentre Neil Druckmann ci parla di una linea di dialogo rimossa da The Last of Us, in molti notano infatti come il primo gioco non fosse in alcun momento ambientato in Wyoming, a differenza di quella Parte 2 che prende il via proprio a Jackson... La stessa Jackson che ci viene mostrata, con il suo bel manto di neve, in questo sesto episodio!

Ma perché questa scelta? Ce lo spiega la regista Jasmila Zbanic: "Abbiamo parlato un sacco del fatto che io sia sopravvissuta alla guerra a Sarajevo negli anni '90. Penso che per Neil e Craig sia stato interessante il fatto che io vivessi in un posto molto simile a Jackson, perché eravamo circondati dall'esercito serbo. Venivamo continuamente bombardati" sono state le sue parole.

Zbanic ha proseguito: "Dovevamo stare in allerta, sopravvivere, imparare a vivere senza nulla, senza civiltà. Non c'era elettricità, non c'era cibo, niente. Ma riuscimmo a sopravvivere grazie alla solidarietà. Quell'esperienza per me fu qualcosa che mi sembra molto simile a Jackson". Avete apprezzato la scelta di introdurre Jackson già durante questa prima stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del sesto episodio di The Last of Us.