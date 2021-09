The Last of Us, primo sguardo a Joel e Ellie: somiglianza ai videogame impressionante!

Sebbene il live action targato HBO di The Last of Us sia attesissimo dai fan del celebre franchise videoludico, fin qui le immagini dei due protagonisti dal set erano stato del tutto inesistenti. Per fortuna ci ha pensato il co-presidente di Naughty Dog a cambiare le cose.

Nelle scorse ore infatti Neil Druckmann ha deciso di pubblicare uno scatto di Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie. La foto in questione mostra i due solo di spalle, ma la scena evoca in maniera inequivocabile il gioco che l'ha ispirata. Anche se per per il momento The Last of Us non ha ancora una data di uscita, i fan non vedono l'ora di scoprire come le due ex star di Game of Thrones si comporteranno nei panni di due personaggi tanto iconici. Pare che lo show comunque possa arrivare su HBO Max nel corso dell'autunno 2022.

Le aspettative sono naturalmente elevatissime anche se storicamente, molti adattamenti videoludici hanno avuto non poche difficoltà a farsi apprezzare dai fruitori dei giochi stessi. Si spera che The Last of Us possa invertire la tendenza essendo stato co-sviluppato e co-scritto da Druckmann stesso (insieme a Craig Mazin). È stato confermato che la serie sarà composta da 10 episodi e che includerà inoltre contenuti digitali proveniente dal gioco. Per quanto visto finora, il set di The Last of Us mostra una somiglianza impressionante ai videogame, dunque le premesse per realizzare un live-action con i controfiocchi ci sono tutte.

Voi cosa vi aspettate da questa produzione HBO? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.