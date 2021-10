The Last of Us: nuovo sguardo a Pedro Pascal dal set della serie HBO

Mentre sono in corso le riprese della serie tratta dal popolare videogame The Last of Us, arriva uno scatto che ritrae Pedro Pascal proprio sul set impegnato nei lavori di produzione dello show che arriverà prossimamente su HBO. Dalla foto possiamo intuire il look del personaggio nello show che sappiamo si discosterà un po' dai videogame.

L'immagine ritrae Pedro Pascal sul set della serie mentre indossa una mascherina protettiva, probabilmente in una pausa dalle riprese in corso dello show tratto dai fortunatissimi giochi per console prodotti da Naughty Dog e distribuiti da Sony Entertainment. La nuova immagine restituisce quel senso da città fantasma che già avevamo intuito con le precedenti foto dal set di The Last of Us, ma dalle quali trapelano ancora pochissime informazioni, se non nulle, sulla trama che verrà raccontata nel corso della serie HBO.

Le aspettative sono naturalmente elevatissime anche se storicamente, molti adattamenti videoludici hanno avuto non poche difficoltà a farsi apprezzare dai fruitori dei giochi stessi. Si spera che The Last of Us possa invertire la tendenza essendo stato co-sviluppato e co-scritto da Druckmann stesso (insieme a Craig Mazin). È stato confermato che la serie sarà composta da 10 episodi e che includerà inoltre contenuti digitali provenienti dal gioco. Per quanto visto finora, il set di The Last of Us mostra una somiglianza impressionante ai videogame, dunque le premesse per realizzare un live-action con i controfiocchi ci sono tutte.

Ciò che ancora manca è un'effettiva data d'uscita per The Last of Us su HBO, in quanto la produzione parla in maniera molto generica di un lancio previsto per la fine del 2022. Inoltre, dopo il primo sguardo ai protagonisti di The Last of Us, le aspettative sono sicuramente altissime.