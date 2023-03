The Last of Us è lo show più visto di sempre negli Stati Uniti

Non stupisce il grande successo raccolto da The Last of Us, la serie TV targata HBO che nel corso della messa in onda statunitense ha battuto diversi record grazie al numero impressionante di spettatori che hanno seguito le vicende di Joel e Ellie.

Sky ha dichiarato che The Last of Us è lo show più visto per una serie esordiente di tutti i tempi negli Stati Uniti. Infatti, l'ultimo episodio di The Last of Us è stato il più visto di tutto di show con un numero di spettatori pari a oltre otto milioni, superando persino House of The Dragon. L'ultima puntata della prima stagione della serie tratta dall'omonimo videogame, inoltre, non ha risentito della competizione con la cerimonia degli Oscar che si è svolta nella stessa serata. Al di fuori degli Stati Uniti lo spettacolo è ora il più visto nella storia di HBO Max sia in Europa che in America Latina. Con queste promesse, le aspettative per la seconda stagione dello show sono altissime: The Last of Us 2 dovrebbe arrivare sul piccolo schermo non prima della seconda metà del 2024/2025. Manca ancora troppo per i fan del franchise che, nell'attesa, possono giocare The Last of Us 2 su Playstation o fare un rewatch della prima parte della serie TV su NOW.