The Last of Us, lo showrunner su Ellie: "Stiamo anticipando una storia più grande"

Il primo episodio di The Last of Us ci ha presentato in maniera molto dettagliata i nostri protagonisti. Prima di tutto Joel, interpretato da Pedro Pascal, e il suo trauma con l'emozionante prologo, e in secondo luogo Ellie, la cui storia è il vero motore che innesca la narrazione principale. Lo showrunner ha anticipato che sarà solo l'inizio.

Quando incontriamo Ellie, è prigioniera della fazione Firefly di Marlene, dopo essere fuggita dalla scuola militare FEDRA. All'interno dell'opprimente QZ di Boston, dove le Luci combattono per la libertà contro l'autoritaria FEDRA (Federal Emergency Disaster Response Agency), Marlene rivela che la scuola era il luogo in cui pensava che Ellie sarebbe stata più al sicuro. Marlene lo sa perché l'ha portata lì lei stessa 14 anni prima.

In quanto anti-FEDRA, Ellie si riferisce alle Luci - ribelli noti per i loro esplosivi attacchi di guerriglia - come "terroristi", un appellativo che Marlene rifiuta. "Riley era una terrorista?", chiede a Ellie, aggiungendo: "Hai uno scopo più grande di quello che chiunque di noi avrebbe mai potuto immaginare".

Questi sono tutti indizi sul passato di Ellie cui il primo episodio di The Last of Us fa riferimento. Lo showrunner e regista Craig Mazin ha anticipato che questo è solo l'inizio e che la storia che circonda Ellie è molto più grande.

"Cosa è successo a Ellie? E chi è Riley? E perché è stata Marlene a trovarle? E, inoltre, come fa Marlene a conoscere il nome di [Ellie] e cosa significa che è stata Marlene a metterla lì?", ha spiegato il co-creatore e showrunner della serie Craig Mazin nel podcast ufficiale di The Last of Us della HBO. "C'è questa grande storia che stiamo anticipando e che diventerà perfettamente chiara e limpida con il proseguire della stagione".

Mazin ha proseguito: "Il rapporto tra Ellie e Marlene nel gioco era del tipo: 'Prendi questa ragazza, è importante'. Qui si ha la sensazione che Marlene ha un legame profondo con Ellie, che sarà qualcosa che spiegheremo e affronteremo molto più avanti".

In attesa dell'Episodio 2 di The Last of Us, guardate i numeri in streaming raggiunti dalla canzone dei Depeche Mode dopo il passaggio alla fine del primo episodio.