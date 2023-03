The Last of Us e Il Signore degli Anelli: ecco il collegamento inaspettato con Gollum!

Wētā FX è uno dei colossi nel campo degli effetti visivi dai tempi di Il Signore degli Anelli. E proprio in virtù di quell'esperienza, i team Wētā nel corso degli anni sono riusciti ad ottenere incarichi nelle più importanti produzioni. Non è da meno The Last of Us, al quale proprio uno dei team Wētā ha lavorato.

Dopo aver letto la recensione del finale di The Last of Us è tempo di scoprire Il collegamento più importante tra il franchise di Jackson e lo show HBO. Uno dei principali designer e creatori di Gollum, l'iconico personaggio de Il Signore degli Anelli: Gino Acevedo.



Figura di rilievo all'interno di Wētā Digital, Acevedo ha lavorato anche a The Last of Us e si è occupato della terrificante ragazza Clicker e soprattutto di Bloater:"Gino è stato fortemente coinvolto nella creazione del Bloater. Ha compreso tutte le dimensioni e alcune delle evoluzioni e sì, è stata una combinazione tra il riferimento al gioco e a ciò che avevamo ottenuto con la tuta protesica oltre al lavoro svolto in termini di concept work. E alcuni inediti di Naughty Dog, che Neil [Druckmann] è stato così generoso dal mostrarci" ha dichiarato Simon Jung di Wētā.



Dennis Yoo, Animation Supervisor di Wētā:"È stato davvero fantastico averlo a bordo, sapendo che Craig Mazin era un tale fan de Il Signore degli Anelli e quando l'ha saputo è rimasto piuttosto sbalordito".



Non perdete il nostro approfondimento su The Last of Us 2, ora che è terminata la prima stagione dello show HBO, adattamento del celebre videogioco.