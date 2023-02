The Last of Us è una sitcom anni '80? Possibile, grazie all'intelligenza artificiale

Può una serie drammatica come The Last of Us, disseminata di funghi letali, zombie assassini e morti cruente, diventare una sitcom anni '80? Sì, a quanto pare: e il merito è di un video realizzato con l'intelligenza artificiale.

Pubblicata da Dan Tavers Music, la clip utilizza le immagini create automaticamente dal software Midjourney, con tanto di titolo iniziale, elenco dei personaggi, crediti artistici e musica vintage in sottofondo. Inoltre, non manca una buona dose di ironia: basti pensare all'Infetto o al volto perennemente sorridente di Joel – mentre il videogioco e la serie dimostrano spesso il contrario. Ma l'operazione ha già dei precursori alle spalle, poiché un rimaneggiamento simile è stato svolto nel lontano 2011 per Breaking Bad, trasformato in versione sitcom.

A proposito di adattamenti, in molti credevano che la storia di Joel ed Ellie non avrebbe ottenuto il successo sperato una volta arrivata sullo schermo, sulla scia della "maledizione da videogiochi" che colpisce gran parte dei prodotti simili; eppure, la serie creata da Craig Mazin Neil Druckmann ha dimostrato il contrario, vista l'ottima accoglienza da parte del pubblico, le lusinghiere recensioni della critica e l'indubbia qualità narrativa; similmente, è arrivata l'ufficialità della seconda stagione di The Last of Us.

Il prossimo e sesto episodio della serie – quella vera! – arriverà il 19 febbraio 2023 negli Stati Uniti, mentre per il doppiaggio italiano dovremo attendere altri otto giorni, fino al 27 febbraio 2023; ma la situazione in cui riversano i protagonisti, oltre ai terribili eventi della puntata precedente, ci suggeriscono che l'atmosfera da sitcom ha ben poco a che spartire col mondo post-apocalittico invaso dal Cordyceps...