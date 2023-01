The Last of Us: Sky 'regala' il primo episodio della serie, ora è gratis su YouTube!

Da oggi il canale YouTube di Sky regala a tutti il primo episodio di quella che per la critica mondiale, sebbene sia partita solo a gennaio, è già la serie dell’anno: The Last of Us, l’attesissima serie HBO dal videogame di culto firmato Naughty Dog per le piattaforme PlayStation.

In questo modo, il network sceglie di rendere disponibile per tutti, dalle 9.00 di questa mattina, la serie creata da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco). La serie più chiacchierata del momento, l’adattamento che tutti i fan stavano aspettando, atteso ogni lunedì con un nuovo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, adesso si offre ai neofiti direttamente su YouTube, con il primo episodio della prima stagione.

The Last of Us racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere. Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Inoltre, Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l'attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene.

Ricordiamo che nella notte tra domenica e lunedì andrà in onda il terzo episodio di The Last of Us, che in Italia arriverà in esclusiva su Sky e NOW.