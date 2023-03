The Last of Us: la sofferente psiche di Joel raffigurata in questa stupenda fan art

Nell'arco della prima stagione di The Last of Us abbiamo assistito al percorso emotivo compiuto da Joel, passato dall'essere un padre amorevole a un sopravvissuto pieno di traumi e rabbia, per poi riscoprire ancora una volta un motivo per tornare a sperare grazie all'incontro e al percorso insieme a Ellie. Una fan art ha descritto tutto questo.

Una straordinaria opera d'arte realizzata da un fan incarna perfettamente il viaggio emotivo di Joel in The Last of Us della HBO. Pubblicata su Twitter dall'illustratore e colorista Elliot Mueller, l'immagine utilizza come metafora un vetro in frantumi per giustapporre Joel che porta in braccio sua figlia nel primo episodio di The Last of Us e lui che porta in braccio Ellie nel finale della prima stagione della serie. Mueller non è nuovo a questo tipo di omaggi, ha anche creato bellissime fan art per altre importanti IP pop-culturali come Arcane, Genshin Impact, Winx Club e Heaven Official's Blessing.

Le difficoltà emotive e psicologiche di Joel sono state un punto focale dell'adattamento televisivo. Gli showrunner Neil Druckman e Craig Mazin hanno parlato di questa enfasi nel podcast di The Last of Us, affermando: "Volevamo esplorare l'impatto di ciò che è successo a Joel dopo Henry e Sam, nonostante il tempo sia passato in modo significativo, e lo si vede quando esce dalla baita sulle nevi e ha le convulsioni al petto. Succede che Joel ha un attacco di panico e non sa perché. ... [L'episodio 6, "Kin"] è incentrato sul fatto che Joel deve fare i conti con il terrore che lei possa morire per colpa sua".

Il suo stato mentale ed emotivo ha indubbiamente influenzato le decisioni di Joel durante il controverso finale della prima stagione dello show. Da un confronto totale delle uccisioni commesse da Joel, la sua controparte videoludica ha comunque ucciso molte più persone e si è rivelato molto più spietato.

