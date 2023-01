The Last of Us, a sorpresa Stephen King ha un'unica polemica verso l'Episodio 3

Dopo aver incontrato praticamente un plauso unanime, l'Episodio 3 di The Last of Us è stato elogiato come uno dei migliori esempi di narrazione televisiva degli ultimi anni. Tuttavia, qualcuno ha sollevato qualche polemica, e non un nome qualsiasi. Stiamo parlando di Stephen King, una leggenda vivente per quanto riguarda la letteratura di genere.

Un po' a sorpresa, lo scrittore del Maine ha twittato quanto segue sulla sua pagina Twitter: "The Last of Us. Episodio 3. Volete davvero dirmi che quello si trova 10 miglia a ovest di Boston?".

King non ha tutti i torti, visto che, da un lato, la serie non è stata girata a Boston. Inoltre, nel mondo reale, quelle coordinate geografiche approssimative ci collocano all'incirca intorno alla città di Waltham, che si trova comunque ancora in una zona periferica, ben lontana dalla foresta lussureggiante e dai ruscelli gorgoglianti raffigurati nei momenti iniziali dell'episodio.

In termini di geografia dell'universo narrativo, tuttavia, il sottotitolo sullo schermo è azzeccato, dato che la posizione di Joel ed Ellie a quel punto è a circa cinque ore di cammino dalla città di Lincoln, nel Massachusetts, dove risiedono Bill e Frank. A questo proposito, l'abbondanza di verde è abbastanza verosimile, dato che a quel punto è scomparsa la maggior parte dei segni di civiltà. Come è possibile verificare su Google Earth, poi, la distanza tra la posizione approssimativa della Massachusetts State House e la città di Lincoln è di circa 13 miglia.

Tuttavia, le scene dello show non sono state girate in una foresta tra Waltham e Lincoln. Infatti, la maggior parte della serie è stata girata in Alberta, Canada. Per questo motivo, non è il caso di farne un dramma. La polemica di King alla geografia della serie è giustificata, ma anche la giustificazione geografica dello show di HBO è più o meno corretta.

Voi che ne pensate? Credete che King stia esagerando o si sta solo prendendo un po' gioco del pubblico? Nel frattempo, vi lasciamo con la recensione della 1x03 di The Last of Us, aspettando il quarto episodio domenica prossima su HBO e da lunedì su Sky e in streaming su Now.