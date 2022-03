The Last of Us, spunta un video dal set della serie HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey

Continuano i lavori sul set di The Las of Us, la serie tv di HBO basata sull'omonimo franchise videoludico di Naughty Dog, e spuntano anche dei nuovi video e foto con Pedro Pascal, Bella Ramsey e altri membri del cast.

Anche se The Last of Us non arriverà prima del 2023 su HBO, i fan del videogioco non possono attendere con ansia ogni notizia riguardante l'adattamento televisivo ora i produzione per Sony e la celebre emittente americana.

Tuttavia, al momento scarseggiano materiali promozionali riguardanti lo show, tanto che non abbiamo ancora potuto vedere un primo trailer. Questo perché le riprese sarebbero ancora in corso in quel di Calgary, Alberta, Canada, come possiamo vedere anche da questo nuovo filmato trapelato sul web e condiviso anche su Instagram dall'account hbosthelastofus.

"Nuovo video dal set di of #TheLastofUs. Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Henry e Sam durante le riprese a Downtown Calgary" si legge nel post che trovate anche in calce alla notizia, accompagnato da un altro con uno scatto degli attori sul set.

Secondo Pedro Pascal The Last of Us sarà all'altezza del videogioco e delle aspettative degli spettatori nei confronti della serie, sia che si tratti di fan di lunga data del franchise, sia nel caso di chi si approccerà per la prima volta a questo titolo.

Se così sarà, tuttavia, lo potremo dire solo quando The Last of Us arriverà in tv.