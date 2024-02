The Last of Us Stagione 2, quando potrebbe uscire la serie HBO?

Sembra quasi che ci sia sempre bisogno di The Last of Us, tra cinema e serie tv il prodotto è spesso al centro delle attenzioni (e che attenzioni). Visti gli ultimi annunci allora proviamo a fare qualche previsione sull'uscita della seconda stagione per HBO.

Partiamo subito con quello che sappiamo: la seconda stagione di The Last of Us non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma possiamo sicuramente delineare una finestra di lancio basandoci sulle informazioni in nostro possesso.

Con l'annuncio di Catherine O'Hara nel cast di The Last of Us abbiamo già tanti nomi pronti a cominciare le riprese, che stando a HBO dovrebbero cominciare proprio a febbraio in Canada, infatti il nuovo cast al completo di The Last of Us si è fatto una foto con Craig Mazin, lo showrunner del prodotto (assieme a Neil Druckmann).

Bella Ramsey e la stessa HBO avevano quindi detto che The Last of Us 2 sarebbe uscita nel 2025, anno plausibile se le riprese dovessero finire magari attorno a maggio, immaginando poi un lavoro di post-produzione comunque corposo.

Nelle più rosee aspettative possiamo aspettarci anche l'uscita della seconda stagione di The Last of Us a fine 2024, ma resta più preventivabile la prima metà del 2025.

E secondo voi quando potrebbe uscire The Last of Us 2? Fate le vostre previsioni nei commenti!