The Last of Us: quante stagioni avrà la serie di HBO?

Le riprese della prima stagione di The Last of Us della HBO, l'adattamento della serie TV live-action dei pluripremiati videogiochi, sono iniziate a Calgary, in Canada. Ma da quante stagioni potrebbe essere composta l’attesissima serie tv creata da Craig Mazin e Neil Druckmann?

Lo spettacolo è stato sviluppato per la HBO, con Neil Druckmann di Naughty Dog in qualità di co-sceneggiatore insieme al Craig Mazin, che ha vinto un Emmy per l'eccezionale sceneggiatura della miniserie Chernobyl della HBO.

La prima stagione di The Last of Us adatterà in gran parte gli eventi del primo gioco, pubblicato nel 2013. Ma se HBO dovesse dare il via libera per la realizzazione di ulteriori stagioni, possiamo aspettarci che la storia approfondirà The Last of Us Part II, il gioco sequel che ha debuttato nel 2020.

Per adattare il tutto però potrebbe volerci più di una stagione dato che, come annunciato nei giorni scorsi, The Last of Us sarà composta da dieci episodi.

Prendendo in considerazione questo numero e la trama dei videogiochi, potremmo azzardare un’ipotesi di almeno tre o quattro stagioni, se lo show avrà il successo sperato.

HBO ha rilasciato una sinossi per la prima stagione: "La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."



I due protagonisti Ellie e Joel saranno interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal, due vecchie conoscenze di Game of Thrones. Gabriel Luna sarà Tommy e Merle Dandridge vestirà i panni di Marlene, che aveva già doppiato nei videogiochi. L'ultima aggiunta al cast di The Last of Us è Nico Parker, che vestirà i panni di Sarah, la figlia di Joel. Kantemir Balagov dirigerà il pilot.

Il doppiatore di Joel, Troy Baker, ha dichiarato che "tre, quattro stagioni" sarebbero necessarie per abbinare i ritmi della storia del gioco a un ritmo appropriato, piuttosto che limitare la storia all'interno di un singolo film di due ore o di una singola stagione affrettata.

Neil Druckmann, regista di entrambi i videogames che sta anche lavorando alla serie, ha spiegato perché il film di The Last of Us non è stato realizzato. Sicuramente scegliere l’adattamento televisivo significa avere più tempo per raccontare la storia e Druckmann e Craig punteranno ad approfondire dinamiche e personaggi in maniera più completa su più stagioni.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma The Last of Us potrebbe arrivare nel 2022, secondo voi da quante stagioni sarà composto lo show? Fatecelo sapere nei commenti!