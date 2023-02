The Last of Us, quante stagioni avrà la serie HBO?

The Last of Us ci sta coinvolgendo come solo le grandi storie sanno fare: non si tratta certo di una sorpresa per chi ha amato la saga videoludica, ma HBO ha saputo probabilmente andare oltre le più rosee aspettative, regalandoci un adattamento che non solo rende giustizia, ma forse migliora il materiale di partenza. Ma quanto durerà tutto ciò?

Già, perché se ad oggi ci stiamo godendo il viaggio di Joel ed Ellie nel corso della prima stagione, viene naturale chiedersi per quante stagioni ancora potremo seguire le avventure dei personaggi di Pedro Pascal e Bella Ramsey: una domanda alla quale, per ora, non abbiamo ancora una risposta definitiva.

Già, perché se da un lato il rinnovo di The Last of Us per una seconda stagione ci assicura che lo show non s'interromperà certo con il finale di questo primo giro di giostra (e vorremmo ben vedere, visti i risultati), dall'altro lato bisogna ovviamente aspettare le mosse di Naughty Dog e scoprire per quanti capitoli ancora potremo aggirarci, joypad alla mano, nel mondo messo in ginocchio dal Cordyceps.

Il terzo capitolo di The Last of Us è comunque ufficiale già da un po', per cui sembra lecito attendersi quantomeno una terza stagione dello show, almeno se l'intenzione fosse, come sembra, quella di procedere di pari passo con la controparte videoludica: per saperne di più, comunque, non resta che pazientare un po'!