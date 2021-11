The Last of Us, quante stagioni ci saranno della serie TV di HBO?

Se c'è un titolo in grado di unire i gusti più diversi, dal gamer appassionato al cultore di serie post-apocalittiche come The Walking Dead, quel titolo è The Last of Us. Tanto che la HBO sembra avere per la serie dei piani che si protrarranno ben oltre questa prima stagione in fase di lavorazione, per la felicità dei futuri fan.

Sono iniziate durante l’estate le riprese di questo nuovo, ambizioso adattamento di HBO dalla serie videoludica di Naughty Dog, partorita dalla mente visionaria di Neil Druckmann, chiamato infatti a collaborare sulla stesura della sceneggiatura. Vi abbiamo già parlato delle novità più importanti di The Last of Us, che si prennuncia come uno dei titoli su cui HBO sta investendo maggiormente, come in fatto di fondi così per quanto riguarda i collaboratori.

Come showrunner troviamo infatti l'acclamato Crag Mazin, già leggenda dopo aver guidato lo sviluppo di Chernobyl, da molti considerata una delle migliori, se non la migliore serie del decennio. Per non parlare del cast, che punta fortissimo sui volti scelti per i due protagonisti: Ellie e Joel, ormai lo sappiamo, saranno interpretati rispettivamente da Bella Ramsey - la giovanissima Lyanna Mormont de il Trono di Spade - e Pedro Pascal - uno dei volti più apprezzati sul piccolo schermo recente, da debuttante in Narcos a protagonista consacrato di The Mandalorian.

Tuttavia, oltre ai due protagonisti, sono tantissimi i personaggi primari introdotti in The Last of Us, alcuni dei quali solo verso la metà dei dieci episodi. E' dunque folle credere che la HBO stia investendo così tanto fra budget e preparazione dei personaggi e delle loro sottotrame, per fermarsi a una sola, misera, prima stagione - per quanto, lo ricordiamo, conterà ben 10 ore di riproduzione. Senza contare la gigantesca mole di materiale, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, presente nei due titoli originali e negli spin-off dei videogiochi.

Certo, sappiamo che questa prima stagione dovrebbe coprire un arco che non si limiterà al primo titolo del 2013, ma spazierà anche nel secondo e negli spin-off, vista la presenza confermata di personaggi introdotti solo in seguito. Tuttavia, sappiamo anche dalle succosissime indiscrezioni dal set di The Last of Us, che l'arco narrativo di questa prima stagione dovrebbe fermarsi poco dopo l'introduzione alla cittadina di Jackson, con molti sviluppi successivi ancora da adattare.

Se dovessimo fare pronostici ovviamente, con le riprese della prima stagione ancora da concludere, sarebbe difficile riuscire a prevedere quanti rinnovi seguiranno. Fortunatamente però, è venuto in nostro aiuto il doppiatore di Joel, Troy Baker, che ha dichiarato come "tre o quattro stagioni" sarebbero quantomeno necessarie per abbinare i ritmi della storia del gioco a un ritmo appropriato, piuttosto che limitare la storia all'interno di un singolo film di due ore o di una singola stagione affrettata. Questo ovviamente solo come preventivo minimo, che potrebbe dilatarsi nel caso (probabile) in cui la serie dovesse costruirsi un ampio consenso di pubblico.

Cosa ne pensate? Quante stagioni vorreste per questo adattamento? Ditecelo nei commenti!