The Last of Us, una star anticipa: 'L'Episodio 3 vi toglierà il fiato'

Il terzo episodio di questa prima stagione di The Last of Us andrà in onda come di consueto la prossima domenica sui canali di HBO e una star del cast ha voluto dare qualche anticipazione, confermando che si tratterà di una puntata davvero ricca di emozioni e che sarà in grado di lasciare gli spettatori senza fiato, un po' come le prime due finora.

L'attore Jeffrey Pierce, infatti, ha potuto "sbirciare" l'episodio prima del pubblico a casa. Pierce ha doppiato Tommy in entrambi i videogiochi per PlayStation e apparirà nei panni del personaggio di Perry nell'adattamento di HBO. Su Twitter, Pierce ha scritto ai suoi follower, tra cui ci sono anche moltissimi spettatori di The Last of Us, che l'episodio "vi lascerà senza fiato", insieme alla famosa gif degli applausi di Quarto potere. Se i fan non sono già enormemente eccitati per l'arrivo dell'episodio, questo sicuramente non farà altro che aumentare l'hype a livelli vertiginosi.

Perry è uno dei tanti personaggi che non esistevano nel gioco originale di PlayStation e che è stato creato appositamente per lo show HBO. In un'apparizione dello scorso anno al podcast To All the Films We Judged Before, Pierce aveva anticipato che il suo nuovo personaggio "svelerà cose che riguardano il gioco". Cosa significhi esattamente resta da vedere, ma dovrebbe essere interessante per i fan che hanno iniziato a giocare prima di vedere la serie. Finora la serie si è attenuta strettamente agli eventi del primo videogioco, ma sarà interessante vedere in che modo lo show si discosterà e che cosa aggiungerà al materiale di partenza.

Oltre a nuovi personaggi come Perry, lo sceneggiatore-produttore Craig Mazin ha anche anticipato che la serie conterrà un momento "che farà cadere la mascella a terra" agli spettatori e che era stato tagliato dai videogame.

Per altre curiosità e approfondimenti, scoprite quanto guadagnano le star di The Last of Us (è stato rivelato il cachet dei due protagonisti per episodio) e in attesa del nuovo episodio, potete leggere la nostra recensione della 1x02 di The Last of Us.

Il terzo episodio sarà disponibile in Italia il 30 gennaio prossimo su Sky e in streaming su Now, nella versione sottotitolata in italiano.