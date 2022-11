The Last of Us, star avvisa i fan: 'Ci sarà uno degli episodi tv più belli di sempre'

Dopo le divertenti minacce di Ben Mendelsohn a Pedro Pascal sulla qualità di The Last of Us, si torna a parlare dell'attesissima serie tv di HBO tratta dall'omonimo videogame Playstation grazie ad una nuova intervista dell'attore Murray Barlett.

La star di The White Lotus, che nella serie interpreta i panni di Frank, il partner di Bill, ha alimentato il fuoco delle aspettative dei fan con un getto di benzina particolarmente specifico, dato che ai microfoni di Collider ha dichiarato che The Last of Us avrà uno dei migliori episodi della storia della televisione: ovviamente non ha fornito ulteriori dettagli, ma ecco che cosa ha detto Murray Barlett a Collider.

"È bellissimo. È scritto magnificamente. Ci sono queste creature zombi, si, ma è una storia molto tenera e umana. Penso che sarà davvero speciale. Non ho ancora visto tutta la serie, ma sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e penso che potrebbe essere davvero, davvero meravigliosa. Un episodio in particolare, tra le sceneggiature con cui ho dovuto lavorare, beh ce n'è una che considero una delle migliori ore di televisione che abbia mai letto."

Ricordiamo che The Last of Us sarà presentato in anteprima su HBO il 15 gennaio 2023, mentre in Italia arriverà in contemporanea il 16 gennaio in esclusiva assoluta su Sky e in streaming su NOW. Se ve lo siete persi, o se semplicemente avete voglia di riguardarlo, ecco il trailer di The Last of Us.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.