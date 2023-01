The Last of Us: questa 'star' dell'Episodio 2 è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto!

Il secondo episodio di The Last of Us è stato pieno di grandi emozioni e rivelazioni. Sicuramente, il momento che ha destato maggior attenzione nell'arco di tutto l'episodio è stato il momento del primo scontro con i Clickers, gli infetti che hanno raggiunto uno stato pienamente avanzato nel contagio fungineo. Tuttavia, c'è una star insospettabile.

Nel corso dell'episodio, Joel, Ellie e Tess lasciano la zona di quarantena per portare Ellie nella base delle Luci più vicina, e lungo il percorso vediamo molti easter egg interessanti. Una delle star più insospettabili dell'episodio è stata una rana che suona accidentalmente il pianoforte. Il co-creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, ha rivelato su Twitter che la rana ha rischiato di non essere realizzata, perché in origine era previsto che un uccello mangiasse una rana in quella scena, al contrario di quanto è accaduto.

"La rana del pianoforte non avrebbe dovuto esserci... se l'uccello avesse fatto il suo lavoro!". ha scritto Druckmann su Twitter. "Credo che tutto accada per una ragione. #TheLastOfUs. (E prima che qualcuno salti alla conclusione sbagliata... quella è una rana finta da far mangiare all'uccello - cosa che non ha mai fatto!!!)".

Insomma, per poco abbiamo rischiato di non vedere affatto quella che nel frattempo sui social è diventata una delle nuove star di The Last of Us, la "rana che suona il pianoforte".

Chissà quali altri emozioni ci regalerà il prossimo episodio; a tal proposito, la star Jeffrey Pierce ha dichiarato che l'Episodio 3 di The Last of Us lascerà senza fiato gli spettatori. L'attore è celebre tra gli appassionati della serie per aver doppiato il personaggio di Tommy nel videogame, ma nel corso della serie HBO lo vedremo nei panni di un personaggio creato appositamente per lo show.

Non ci resta, quindi, che attendere il prossimo 29 gennaio, quando l'episodio andrà in onda sulle reti di HBO; in Italia arriverà poi il 30 gennaio su Sky e in streaming su Now, nella versione sottotitolata in italiano. La settimana successiva sarà disponibile in versione doppiata.