The Last of Us, una star sul film di Sam Raimi mai realizzato: 'Non era un grande film'

Come molti ormai sapranno, prima che The Last of Us diventasse una delle serie più seguite e apprezzate di sempre di HBO era stata originariamente opzionata per un adattamento cinematografico la cui regia era stata offerta a Sam Raimi. Il progetto non venne mai realizzato venendo trasformato in una serie, ma ora un attore ha ricordato quel periodo.

"Per quanto fosse buono, non sarebbe mai stato un grande film", ha dichiarato di recente a Entertainment Weekly Jeffrey Pierce, interprete di Tommy Miller nel videogioco e del personaggio di Perry nella serie televisiva HBO, a proposito dell'adattamento cinematografico. "In un film di due ore, come si fa a raccontare 14, 17 ore di storia? Credo che si sia parlato di una serie di film d'animazione in motion-capture ad un certo punto, e sembrava una buona idea, ma poi anche quella idea è stata scartata".

"Non appena ho saputo che Neil e Craig [Mazin, co-showrunner di The Last of Us] avevano pranzato insieme - avevo appena visto Chernobyl in una stanza d'albergo a Vancouver o qualcosa del genere ed ero rimasto sconvolto da questo evento storico - ho capito che loro due avrebbero creato qualcosa di praticamente perfetto", ha aggiunto Pierce.

Il regista di Spider-Man e La casa, Sam Raimi, avrebbe dovuto produrre il film attraverso la sua Ghost House Pictures, già dietro a pellicole come The Grudge, Don't Breathe e Slender Man. Il co-creatore Neil Druckmann, autore del videogioco, era stato assunto per scrivere la sceneggiatura. Quasi un decennio dopo, The Last of Us sarebbe arrivato sullo schermo - il piccolo schermo - nella forma di una serie da nove episodi su HBO.

Nel 2016, Druckmann aveva dichiarato che il progetto era entrato in un limbo produttivo, con i lavori fermi ormai da 18 mesi. Raimi ha poi spiegato che il piano di Druckmann per il film di The Last of Us "non era lo stesso di Sony". In un articolo di quest'anno del New Yorker, Druckmann aveva citato Non è un paese per vecchi come sua "pietra di paragone estetica", mentre lo studio voleva un blockbuster sugli zombie come il World War Z con Brad Pitt.

Nel frattempo, su queste pagine potete leggere la recensione della 1x05 di The Last of Us.