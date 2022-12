The Last of Us: le star della serie HBO incontrano i protagonisti del gioco ai Game Awards

Quando si parla di multiversi... Nel corso della serata di ieri, in occasione della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2022, i protagonisti dell'attesissima serie HBO The Last of Us, ovvero Pedro Pascal e Bella Ramsey, sono saliti sul palco insieme ai doppiatori originali dell'amatissimo videogioco, ovvero Troy Baker e Ashley Johnson.

I quattro interpreti si sono riuniti per rendere pubblicamente omaggio gli uni agli altri per il loro rispettivo lavoro nel franchise della Sony. L'incontro dei quattro attori ha sancito la reunion tra i personaggi di Joel ed Ellie, con Baker e Johnson che li hanno interpretati nel videogioco che ha ispirato il prossimo show live action della HBO, e di cui Pascal e Ramsey prenderanno le redini.

Tutti hanno dichiarato pubblicamente il proprio amore per le interpretazioni delle loro controparti, con Baker e Johnson che hanno detto al pubblico di aver visto lo show e che non potrebbero essere più entusiasti del modo in cui Pascal e Ramsey hanno interpretato i personaggi a cui hanno dato vita inizialmente. Pascal e Ramsey hanno ricambiato il sentimento, ringraziando gli attori del gioco per aver raggiunto un livello così alto nel mondo delle narrazioni videoludiche.

Pascal, Ramsey, Baker e Johnson erano sul palco per consegnare il premio per il miglior gioco d'azione, che hanno consegnato cercando adorabilmente di parlare all'unisono come Joel ed Ellie. Gli onori sono andati a Bayonetta 3, che ha battuto titoli del calibro di Call of Duty: Modern Warfare II, Neon White, Sifu e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

La serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey arriverà su HBO dal 15 gennaio del nuovo anno pronto a scoccare. Bellissima notizia perché prima di allora si sapeva solo sarebbe arrivata nel 2023 e si vociferava addirittura per metà anno, sicuramente non così presto.

Scoprite l'ultimo trailer di The Last of Us e il poster nuovo di zecca della serie HBO.