The Last of Us fa la storia: 24 nomination agli Emmy per la serie HBO!

Che The Last of Us sia stata un successo deflagrante non lo scopriamo certo oggi: nel caso in cui a qualcuno occorressero ulteriori conferme, però, ecco che la serie HBO continua a macinare record su record anche a mesi di distanza dalla sua uscita, stavolta segnando un importantissimo traguardo per gli adattamenti dai videogiochi.

Le nomination agli Emmy 2023 annunciate pochi minuti fa hanno infatti regalato un risultato davvero straordinario alla serie con Pedro Pascal e Bell Ramsey, che ha portato a casa ben 24 nomination, incluse quelle nelle categorie più prestigiose (non solo Miglior serie drama, ma anche Miglior attore e Miglior attrice protagonista in una serie drama).

Si tratta di un risultato del tutto inedito per uno show adattato da un videogioco, e che lascia evidentemente ben sperare per il futuro del genere: certo è che mantenere un simile livello sarà difficile anche per lo stesso show in vista della seconda stagione di The Last of Us, ma a questo punto possiamo asserire con certezza che nessuno snobismo verrà perpetrato nei confronti di eventuali prossime serie che dovessero avere radici nel mondo del gaming.

Insomma, un risultato strepitoso che certifica ancora una volta l'incredibile qualità del lavoro svolto da Neil Druckmann e Craig Mazin: sarà possibile fare meglio in futuro? Staremo a vedere!