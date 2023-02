The Last of US, Storm Reid ai fan omofobi: 'Dovete rimettere a posto le vostre priorità'

Dopo le assurde polemiche sulla storia di Bill e Frank, una situazione praticamente identica sembra si sia ripresentata dopo la messa in onda dell'Episodio 8 di The Last of Us, nel quale vediamo esordire il personaggio di Storm Reid, parte molto importante del passato di Ellie (Bella Ramsey). L'attrice ha detto la sua sui commenti dei fan omofobi.

"Come ha detto Bella quando è uscito il terzo episodio: se non vi piace, non guardatelo", ha dichiarato Reid a Entertainment Weekly in una recente intervista. "Queste storie che stiamo raccontando sono importanti. Sono le esperienze delle persone, e questo è ciò per cui vivo. È questo che rende la narrazione così bella, perché stiamo raccontando storie di persone che esistono in questo mondo".

"So che la gente penserà quello che vuole pensare. Ma dovranno abituarsi. Se non volete guardare lo show perché ha delle storie gay, perché ha un personaggio trans, è colpa vostra e vi state perdendo qualcosa", aveva dichiarato Ramsey sempre a EW all'indomani dell'uscita dell'episodio su Bill e Frank, tra i più toccanti della stagione.

Reid interpreta Riley nella serie, migliore amica e interesse sentimentale per la Ellie interpretata da Ramsey. Con l'arrivo dell'episodio 7 incentrato sulla loro relazione, Reid ne ha approfittato per rivolgersi proprio agli haters e sulle loro priorità.

"Siamo nel 2023. Se siete preoccupati per la persona che amo, allora dovete mettere a posto le vostre priorità", ha detto. "Ci sono tante altre cose di cui preoccuparsi nella vita. Perché vi preoccupate che questi giovani - o chiunque altro - si amino? L'amore è bello e il fatto che la gente abbia da ridire su di esso non ha senso".

Se avete visto l'ultimo episodio della serie, vi rimandiamo alla recensione della 1x07 di The Last of Us e al trailer del prossimo episodio con l'esordio di Troy Baker.