The Last of Us, Storm Reid sarà Riley Abel nella serie HBO

Sembrerebbe confermato il casting di Storm Reid nei panni di Riley Abel nella serie tv di HBO che adatterà il celebre videogioco di Naughty Dog, The Last of Us.

A riportarlo senza se e senza ma è Deadline, che descrive l'attrice come interprete di "una ragazza orfana cresciuta in una Boston post-apocalittica".

Dopo i rumor circolanti già da diverse ore sul possibile casting di Storm Reid in The Last of Us, l'autorevole sito conferma l'ingaggio dell'attrice di Euphoria e A Wrinkle in Time nella serie live-action di HBO ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann nei panni di Riley Abel, la ragazzina che un The Last of Us: Left Behind era sopravvissuta assieme a Ellie prima che quest'ultima avesse modo di incontrare Joel.

Reid sarà una guest star dello show, e si unirà a un cast che prevede già la presenza di diverse star quali Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Merle Dandrige e il più recentemente annunciato Nick Offerman.

La prima stagione della serie è attualmente in produzione, con le riprese che sono iniziate già da tempo, e il pilot già completato.

The Last of Us dovrebbe debuttare quest'anno sul network americano, ma siamo ancora in attesa di una data precisa e annunci ufficiali.