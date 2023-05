The Last of Us, il supporto di Craig Mazin ad Ashley Johnson: 'Una persona fantastica'

Se è in famiglia che siamo soliti trascorrere gran parte del nostro tempo, famiglia allora merita di essere definitivo il set di una serie (o di un videogioco, naturalmente) su cui si trascorrono un bel po' di giorni l'anno: proprio come una famiglia, dunque, la crew di The Last of Us non poteva non mostrare il suo supporto ad Ashley Johnson.

L'attrice che diede vita a Ellie nel gioco di Naughty Dog e che della nostra protagonista ha invece interpretato la madre nella serie TV HBO ha infatti ottenuto proprio in queste ore l'approvazione alla sua richiesta di ordine restrittivo nei confronti del suo ex-fidanzato, un soggetto descritto da Johnson come borderline e pericoloso per lei e per i suoi cari.

La notizia ha portato alla luce la difficile situazione vissuta dall'attrice nel corso degli ultimi anni, provocando un'inevitabile quanto comprensibile ondata di solidarietà a partire, appunto, da Craig Mazin: "Datemi un attimo per dire che Ashley Johnson è una persona meravigliosa in ogni senso e che la famiglia di The Last of Us la amerà da qui alla fine dei giorni" si legge nel post del co-autore della serie in attesa del casting di Abby. Qualunque cosa accada, insomma, il messaggio è chiaro: Ashley Johnson sarà sempre su chi contare!